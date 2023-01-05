Atıl seralar değerlendirilecek

Erzincan'da atıl durumdaki seralar “Atıl Kalmış Örtü Altı Tesislerin Üretime Kazandırılması” projesiyle yeniden hayat bulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erzincan'da Atıl Kalmış Örtü Altı Tesislerin Üretime Kazandırılması” projesiyle Erzincan merkez ve diğer ilçelerinde bulunan seraların üretime kazandırılması amacıyla yüzde 25 hibeli sera naylonu temini gerçekleştirilecek. Projeden faydalanmak isteyen çiftçiler Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sayfasında belirtilen başvuru formu ve ekleriyle birlikte İl Müdürlüğünün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne 20 Ocak 2023 tarihi saat 17.00'a kadar başvuru yapmaları gerekmekte.