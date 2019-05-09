Atletizmde Erzincan'ı temsil edecekler

Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu atletizm takımı Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil edecek.

Sivas'ta11 ilin katılımıyla düzenlenen yıldız erkekler atletizm müsabakalarına Erzincan'ı temsilen Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu katıldı.

Uzun atlama, yüksek atlama, gülle, cirit, 60 mt, 80 mt, 800 mt, 2000 mt, 100 metre engelli, 5x80 bayrak yarışı gibi birbirinden zorlu branşlarda yapılan yarışlarda Beden Eğitim Öğretmeni Adem Polatdemir tarafından çalıştırılan Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu atletizm takımı toplam puanda 2. Olarak 22-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapılacak yıldız erkekler atletizm Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandılar.