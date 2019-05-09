İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atletizmde Erzincan'ı temsil edecekler

Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu atletizm takımı Türkiye finallerinde Erzincan’ı temsil edecek.

Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu atletizm takımı Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil edecek.


Sivas'ta11 ilin katılımıyla düzenlenen yıldız erkekler atletizm müsabakalarına Erzincan'ı temsilen Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu katıldı.


Uzun atlama, yüksek atlama, gülle, cirit, 60 mt, 80 mt, 800 mt, 2000 mt, 100 metre engelli, 5x80 bayrak yarışı gibi birbirinden zorlu branşlarda yapılan yarışlarda Beden Eğitim Öğretmeni Adem Polatdemir tarafından çalıştırılan Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu atletizm takımı toplam puanda 2. Olarak 22-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapılacak yıldız erkekler atletizm Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.