Av sezonu 6 Mart'ta son buluyor

DKMP Erzincan Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Bilindiği üzere, yasal olarak kara avcılığı ‘av sezonu' içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, büyüme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmektedir. 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı uyarınca; av sezonu 06.03.2022 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacaktır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasaktır.

Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evreleri içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması ve bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüklerine, Orman İşletme Müdürlükleri, jandarma ve emniyet birimleri ile Fahri Av Müfettişlerimize bildirmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmektedir. Av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılık Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.”