İhlas Haber Ajansı

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Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı

Erzincan Barosuna kayıtlı avukatlar, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kitap ve karanfil dağıttı.


Dört yolda kurulan stantta günün önemine binaen açıklamada bulunan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Farkındalık oluşturmak için bugün stant çalışması gerçekleştiriyoruz. Hazırlattığımız kitapçıklar meslektaşlarımız tarafından vatandaşlarımıza dağıtılacak. Erzincan Barosu olarak biz her zaman kadınlarımızın yanında olduk. Şiddete uğrayan kadınlara ve ailelere her türlü hukuki desteği sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Biz bu şiddetin her zaman karşısındayız. Bu vesileyle de tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.


Daha sonra cübbelerini giyinmiş avukatlar vatandaşlara kitap ve karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

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