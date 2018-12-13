Aydınlıkevler Camisinde Sabah namazı programı

Erzincan Müftülüğü tarafından sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve görevlilere motivasyon ziyaretinde bulunmak maksadıyla sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Aydınlıkevler Camisinde gerçekleştirilen sabah namazı programına İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, mahalle sakinleri ve çevrede görev yapan din görevlileri iştirak etti.
Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an tilaveti, ve tesbihat okundu, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tarafından sohbet edilerek sabah namazının manevi bereketinden istifade edildi.
Program sonrası sabah namazına iştirak eden cemaate çorba ikramında bulunuldu.