Aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, aylık 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi. Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde “Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)” eğitimleri başladı.

Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda Veteriner Hekim Metin Kaçar'ın eğitmenliğinde 104 saatlik “Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)” kursu 45 kişilik katılımla gerçekleştirildi. Verilen eğitimi alan üretici çiftçilerin amacı daha az maliyetle daha fazla verim almak ve daha bilinçli üreticilik yapmak. Kurs boyunca sürekli soru cevap yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mesleki tüm yönleri ele alınıyor. 104 saatlik kurs programının sonunda yapılacak sınavdan başarılı olarak kurslarını tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Kursa katılan üretici Rüstem Aksu bu tür eğitimlerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Bu tür eğitimler hayat boyu öğrenmek açısından gerçekten faydalıdır. Hem ülke için hem üretici için hem de sektör için faydalıdır. İnsanların sürekli olarak yeni yeni bilgiler edinmesi ülke ekonomisine tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde büyük yarar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve üretici Yakup Kalkan ise yüksek miktarda maaş verilmesi halinde bile çoban bulamadıklarını söyleyerek, “Bu sektörde çoban bulmada sıkıntılarımız var. Herkes bu mesleği yapmak istemiyor. Eleman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Yüklü meblağda alsalar bu işi yapmak istemiyorlar” diye konuştu.

Yapılan eğitimler Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonunda devam edecek.