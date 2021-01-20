Azerbaycan ve Türkiye'nin milli yemeği "Piti" ortak projede tanıtıldı

Erzincan merkez Mimarsinan Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri Azerbaycan ve Türkiye'nin milli yemeği ve farklı kültürlerini bir birlerine tanıtıyor.

Azerbaycan ve Türkiye'nin milli yemeği ve farklı kültürlerini tanımak ve tanıtmak adına bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler sosyal medya üzerinden görüntülü iletişime geçerek Türkiye'nin milli yemeği "Piti" eTwinning projesin de buluştular. Renkli görüntülerin ve eğlenceli bir projede buluşan Azerbaycan ve Türkiye'nin milli yemeği "Piti" eTwinning projesi ile Türkiye'nin farklı illerinden 10 öğretmen ile Azerbaycan'ın farklı illerinden 11 öğretmen ortak proje de buluştular.

Projede öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak, ortak kültür yemeğinin tarihini araştırıp, uygulayacak ve çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerdir. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu psikolojik danışmanları Seda Demirdöğen ve Sultan Bedir bir grup öğrenci ile bu proje çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Yapılan proje sayesinde öğrenciler Azerbaycan'daki ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki arkadaşları ile tanıştılar. Öğrenciler Birbirlerine piti yemeğinin tarihi ve pişirilme aşamaları ile ilgili karşılıklı sorular sorarak hem kültürümüzü hem de yemek tarifini öğrendiler. Eğlenceli bir etkinlik olduğu söyleyen öğrenciler emeği geçen okul müdürüne ve projeyi hayata geçiren öğretmenlerine teşekkür ettiler.