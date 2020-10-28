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Azerbaycanlı tıp öğrencilerinden Rektör Akın'a ziyaret

Klinik Pratik eğitimlerini tamamlayan Azerbaycanlı Tıp öğrencileri Rektör Prof.

Dr. Akın Levent' i ziyaret etti.


3 aylığına klinik/pratik eğitimi almak için Binali Yıldırım Üniversitesine gelen Azerbaycanlı tıp öğrencileri, eğitimlerini tamamladıktan sonra Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür ziyaretinde bulundular. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile birlikte katılan öğrenciler, Rektör Levent'le bir süre sohbet etti. Öğrenciler, aldıkları eğitimler ile kendilerini geliştirdiklerini ifade ederek, “Burada bizlere eğitim veren hocalarımıza ve üniversitenin yönetim kadrosuna teşekkür ederiz” dediler.

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