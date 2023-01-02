Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı yürek dağladı

Erzincan'da enkaz alanında odun topladığı sırada belediyeye ait iş makinesinin geri manevrası sonucu ezilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Erzincan merkez Demirkent semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesine ait iş makinesinin çalışma yaptığı sahada enkazdan geriye kalan odunları toplamaya çalışan 80 yaşındaki Hasbi Hof, iş makinesinin geri geri manevra yaptığı esnada kazara ezildi. Hasbi Hof kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada iş makinesinin yanında babalarının cesediyle karşılaşan iki oğlu sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sinir krizi geçiren iki kişiye ambulansta sakinleştirici iğne vuruldu.

Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın Bayburt Demirözülü olduğu öğrenildi.