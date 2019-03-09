Badminton Ekibinden Rektör Akın Levent'e ziyaret

Öğr. Üyesi Anıl Türkeli Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette takım antrenörü Murat Sönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Anıl Türkeli Rektör Levent'e Üniversite badminton takımının kazandığı başarılarla ilgili bilgi verdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonun düzenlediği müsabakalarda Üniversitelerarası Badminton Şampiyonu olan üniversite takımının 23-29 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan” Avrupa Üniversitelerarası Badminton Ligi'”ne katılacağını belirten ekip, Rektör Levent'e takımın formasını da hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kazanılan başarıların üniversitenin tanıtımında önemli rolü olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca bu tür Üniversitelerarası spor müsabakalarında takımların başarılı sonuçlar almasında emeği geçen tüm sporcuları, antrenörleri ve hocaları kutladığını dile getirdi.