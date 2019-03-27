İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Badminton Şampiyonası'na Erzincan damgasını vurdu

Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası’na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.

Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.


Ankara'da 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda Erzincan'dan Çift bayanlar kategorisinde yarışan Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci birinci olurken Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül çifti ise ikinci oldu. Karışık çiftler kategorisinde ise Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın üçüncü oldular. Şampiyona da Erzincanlı Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin ise turnuvanın en başarılı antrenörü olarak seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.