Badminton Şampiyonası'na Erzincan damgasını vurdu

Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.

Ankara'da 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda Erzincan'dan Çift bayanlar kategorisinde yarışan Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci birinci olurken Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül çifti ise ikinci oldu. Karışık çiftler kategorisinde ise Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın üçüncü oldular. Şampiyona da Erzincanlı Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin ise turnuvanın en başarılı antrenörü olarak seçildi.