Badmintoncular madalyalarla döndüler

Erzincanlı badmintoncular Çorum'dan madalyalarla döndüler.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Anadolu Yıldızları Çeyrek Finali müsabakaları Çorum'da yapıldı.

Daha önce gurup müsabakalarında 1. ve 2. olan 12 il takımının katılımıyla yapılan çeyrek final müsabakalarında Erzincan Badminton takımı kızlarda ve erkeklerde rakiplerini yenerek yarı finale kalmayı başardılar. Takım çalıştırıcısı Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez turnuvayla ilgili bilgi vererek "Bir taraftan milli sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlarken bir taraftan da alt yapımızı Uğur Erçetin hocamla hazırlıyoruz. Bu küçük sporcularında gelecekte ülkemizi temsil edecek milli sporcular olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi.