İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Badmintonda 1 altın, 1 gümüş madalya Türkiye'ye geldi

Erzincanlı genç sporcularından yeni madalyalar geldi.


Erzincanlı sporcular uluslararası turnuvalarda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Erzincan'ın sporcuları badminton dalında Türkiye'ye yeni şampiyonluklar getirdi.


Çek Cumhuriyetinde düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü milli sporcuları bir altın ve gümüş madalya kazandı.17 ülkeden 211 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada çift bayanlar kategorisinde mücadele eden Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada karışık çiftler kategorisinde de Yasemen Bektaş ve Taha Emirhan Budak gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.