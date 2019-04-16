Badmintonda 1 altın, 1 gümüş madalya Türkiye'ye geldi

Erzincanlı sporcular uluslararası turnuvalarda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Erzincan'ın sporcuları badminton dalında Türkiye'ye yeni şampiyonluklar getirdi.

Çek Cumhuriyetinde düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü milli sporcuları bir altın ve gümüş madalya kazandı.17 ülkeden 211 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada çift bayanlar kategorisinde mücadele eden Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada karışık çiftler kategorisinde de Yasemen Bektaş ve Taha Emirhan Budak gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.