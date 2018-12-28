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Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı yapıldı

Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar başkanlığında yapıldı.

Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar başkanlığında yapıldı.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Topal, Cumhuriyet Savcısı Emrah Erdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, ilgili kurum ve kuruluş Müdürlerinin katıldığı toplantıda 2018 yılı içerisinde Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak; 2019 yılında yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan İl Merkezindeki liselerde öğrenim gören öğrencilerin bağımlılık durumlarının incelenmesi amacıyla yapılan anket çalışmasının verileri ve söz konusu verilen kamuoyu ile paylaşılması amacıyla hazırlanan sonuç kitapçığı incelendi.

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