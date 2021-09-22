İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağıştaş 1 Barajı ve HES enerji üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Karasu Nehri üzerinde bulunan “Bağıştaş 1 Barajı ve Hidro-Elektrik Güç Santrali (HES)” bölgede 165 bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Karasu Nehri üzerinde bulunan “Bağıştaş 1 Barajı ve Hidro-Elektrik Güç Santrali (HES)” bölgede 165 bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.


Karasu Nehrinin mevcut su potansiyelinden yararlanarak enerji üreten Bağıştaş 1 Barajı ve HES, yılda ortalama 502 bin 72 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile 165 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp bölgeye hayat veriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.