Bağıştaş 2 HES enerji üretimi ile 33 bin 739 kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çardaklı Deresi üzerinde bulunan “Bağıştaş 2 Hidro Elektrik Güç Santrali (HES)” bölgede 33 bin 739 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bağıştaş 2 HES ortalama 111.676.847 kilovatsaat elektrik üretimi ile 33 bin 739 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak bölgeye hayat veriyor.