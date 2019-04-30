Bahar Şenliklerinde Elif Güreşçi sahne aldı

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere, Erzincan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Güreşçi, TRT Ankara Radyosu ses sanatçıları eşliğinde hicaz, uşşak, segah, kürdili hicazkâr ve hüseyni makamında seslendirdiği şarkılarla salondakilere unutulmaz bir sanat müziği ziyafeti çekti. Davetliler sanatçının seslendirdiği şarkılara sözle ve alkışlarla eşlik etti. Konser sonunda sanatçı Elif Güreşçi'ye çiçek takdim edildi.