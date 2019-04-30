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Bahar Şenliklerinde Elif Güreşçi sahne aldı

TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elif Güreşçi, Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği Konserinde öğrencilerle buluştu.


Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere, Erzincan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Güreşçi, TRT Ankara Radyosu ses sanatçıları eşliğinde hicaz, uşşak, segah, kürdili hicazkâr ve hüseyni makamında seslendirdiği şarkılarla salondakilere unutulmaz bir sanat müziği ziyafeti çekti. Davetliler sanatçının seslendirdiği şarkılara sözle ve alkışlarla eşlik etti. Konser sonunda sanatçı Elif Güreşçi'ye çiçek takdim edildi.

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