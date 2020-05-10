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Baharda coşan Girlevik ve Konarlı şelaleleri salgın nedeniyle boş kaldı

Erzincan’da doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Girlevik ve Konarlı şelaleleri, bu bahar korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçi ağırlayamıyor.

Erzincan'da doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Girlevik ve Konarlı şelaleleri, bu bahar korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçi ağırlayamıyor.


Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde büyüleyiciyi görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri kendine çeken Girlevik Şelalesi, baharın gelmesiyle birlikte coştu. Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, önceki yıllar çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyordu ancak bu sene salgın nedeniyle boş kaldı.


Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.


Erzincan'ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında bulunan Konarlı Şelalesi de bahar ayları ile birlikte adeta coştu. Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor.


Kışın yoğun kar yağışının ardından şelale bahar aylarıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Gürül gürül akan şelale, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

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