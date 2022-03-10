Baharı beklerken kış geri geldi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi, Erzincan'da da dün gece saatlerinde başlayan kar ve fırtına sabaha kadar aralıklarla devam etti. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken kar birikintilerini temizleyerek güne başlarken, belediye ekipleri ise kaldırımlarda temizleme çalışmaları yaptı.

Vatandaşlardan Ahmet Avcı, “Baharın geldiğine inanmamak lazım. Mart yine yapacağını yaptı. Erzincan'da ve Doğu Anadolu'da mart, ocak ve şubat ayı geçiyor. Tedbirimizi alırsak iyi olur” diye konuştu.

Cemal Cebeci ise bu senenin kar yağan kar yağışlarının bereketli olduğunu ifade ederek, “Erzincan'da atasözleri gerçek oldu. “Mart bacadan baktırır, kazma kürek sapı yaktırır' diye. Bereket yağıyor. Keşke her tarafa böyle yağsa. Allah'ın izniyle bu sene bereketli bir sene olacak” dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır ve çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise aralıklı kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte zaman zaman pus hadisesinin görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr, güney ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bugün sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa) zaman zaman da kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Kuvvetli lodos uyarısı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu için kuvvetli lodos uyarısında bulunuldu. Rüzgârın; Erzurum, Ağrı ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın, Muş'un ve Bingöl'ün kuzeyinde 10 Mart 2022 Perşembe günü güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilerek meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar erimesi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.