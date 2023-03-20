Baharın habercisi leylekler Erzincan'a erken geldi

Baharın habercisi leylekler havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzincan'a erken geldi.

Mevsim normallerine göre havaların sıcak gittiği Erzincan'da kış adeta yaşanmadı. Baharın habercisi olarak bilinen ve iklim değişikliği nedeniyle adeta kafaları karışan leylekler ise Erzincan'a erken geldi. Nisan ayının başlarında gelmesi beklenen Leylekler, Mart ayının ortasında Erzincan'a gelmesi görenlerin şaşırmasına neden oldu. Kuşaktan kuşağa yaklaşık 50 yıldır aynı yere gelen leylekler, Erzincan'ın Kemah ilçesinde bağlı köyde fotoğraflandı.

Köy sakini Musa Taştan, leyleklerin erken geldiğini ifade ederek, “Bu bölgede yaban ördeği, keklik, leylek, sığıcık, serçe her türlü kuş var. Leylekler bu sene biraz erken geldi. Dağlarda çiğdemler bile erken açtı. Benim aklım yetti yeteli her sene buraya gelirler” dedi.

Taştan, leyleklerin 50 yıldır geldiğini belirterek, “Önceden kavak ağacı vardı oraya gelirlerdi, şimdi bu elektrik direğine geliyorlar. Ben doğdum halen bir çift leylek gelir. 5-6 tane yavru yaparlar. Sonbahar geldi mi giderler buradan. İcabında öyle oluyor ki kar yağıyor, fırtına soğukta da kalıyorlar” ifadelerini kullandı.