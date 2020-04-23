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Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan'da görsel şölen sunuyor

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde Munzur Dağının yamaçlarında ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Munzur Dağının yamaçlarında ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.


Munzur Dağında, ilkbaharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor. Munzur Dağının eteklerinde açan çiğdem ve nergisler, göz alıcı güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve karla kaplı Munzur Dağları ile bütünleşen bu çiçekler, sarı, mor ve beyaz renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

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