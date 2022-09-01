İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Erzincan’da bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Erzincan'da bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Kavakyolu Mahallesinde bir evin bahçesinde yangın meydana geldi. Bahçedeki kuru otların alev alması ve yangının giderek büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangında bahçede bulunan ağaçlar zarar gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.