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Bahçede yakılan atıl malzemelerden ev zarar gördü

Erzincan’da müstakil evin bahçesinde yakılan atıl malzemelerden ev zarar gördü.

Erzincan'da müstakil evin bahçesinde yakılan atıl malzemelerden ev zarar gördü.


Alınan bilgiye göre, Ersevenler Mahallesi 1606 sokakta bulunan Erdal Kaya'ya ait müstakil evin çatısında yangın olduğu ihbarı itfaiyeye bildirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek gerekli incelemeleri yaptı. Olayın çatı yangını olmadığı bahçede yakılmış atıl malzemelerin eve yakın olmasından dolayı duvar ve pencerede maddi zarar meydana geldiği görüldü.

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