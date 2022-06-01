Erzincan'da "Bana Erzincan'ı Anlatır mısın? Sunum ve Canlandırma Yarışması Final Programı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosunda, "Liseler Arası 1 Tema 1 Sunum Projesi" dahilinde "Bana Erzincan'ı Anlatır Mısın? Sunum ve Canlandırma Yarışması" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Öğrencilerin; Erzincan'ın yetiştirdiği ünlü kişileri, yemeklerini, halk oyunlarını, yöresel kıyafetlerini, ağız özelliklerini, tarihini, turistik yerlerini kısaca şehrimizi bütün yönlerini daha yakından tanımaları amaçlanmıştır. Tüm bunların yanı sıra projede asıl hedeflerden bir tanesi de öğrencilerimizin bilişsel kabiliyetlerini geliştirirken kendilerini topluluk karşısında doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamak olmuştur. Öte yandan sahne sanatlarıyla doğrudan alakalı olan projemizde, öğrencilerimizin konuşma, dinleme ve rol yapma kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlanarak iletişim becerilerinin artırılması da hedeflenmiştir. Yaklaşık olarak altı aylık bir emekle programa hazırlanan okullarımız, 23/24 Mayıs 2022 tarihlerinde son provalarını yapmış, 25/26 Mayıs 2022 tarihlerinde ise Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosunda ilk yarışma heyecanını yaşamışlardır. İlk üç okulumuz değerli jürimiz tarafından, 20 ortaöğretim kurumu, 249 öğrencinin arasından seçilmiştir. Erzincan Fen Lisesi birinci, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Erzincan Spor Lisesi üçüncü olmuştur. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.