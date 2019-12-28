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Banyo kazanından çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da bir evin banyosunda bulunan su ısıtma kazanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzincan'da bir evin banyosunda bulunan su ısıtma kazanında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Olay Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesi 801 sokakta bir evde meydana geldi. Su ısıtma kazanından çıkan kıvılcımlar banyoda bulunan eşyaları tutuşturdu. Yangını erken fark eden ev sahibi hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine ekipler, alevleri söndürdü. Ardından soğutma işlemi yapan ekipler, yangının banyo kazanında çıktığını belirledi.


Özellikle kış ayının gelmesiyle bu tür vakaların arttığını belirten itfaiye ekipleri soba ve banyo kazanı kullanan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade ettiler.

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