Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere sıkışan kamyon itfaiye tarafından kurtarıldı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere sıkışan kamyon itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, dün öğle Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Avcılar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarparak bariyerlere sıkıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken hareket kabiliyetinden yoksun kalan kamyon sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.