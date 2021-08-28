Baro Başkanı Aktürk: “30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır”

Aktürk, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Anadolu'nun vatanımız olarak yeniden tescili olan büyük zaferin 99. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla kutlayacağız. 1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlanmıştır.

30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 30 Ağustos 1922'de Türk Milleti; vatanını, bayrağını canı pahasına koruyacağını, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da Şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz. Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde istikbal mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bunun için ihtiyacımız olan tek şey; iç ve dış tüm düşmanların karşısına tek vücut olarak çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, ekonomik manipülasyonlarla, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak; Millet, devlet kenetlenmesi karşısında hezimete uğrayacaklardır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.”