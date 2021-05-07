Baro Başkanı Aktürk: “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz”

Aktürk mesajında, “Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahip olup bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Bu mübarek gece, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını ümit ederim. Ramazanla zirveye çıkan kardeşliğimizin ve bizi birbirimize bağlayan güzel duyguların daim olmasını diliyorum. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, salgının sona ermesi ve hastaların şifa bulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı Milletimizin ve Devletimizin yanında olmalıyız. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan rahmet ve mağfiret gecesinin, birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.