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Baro Başkanı Aktürk; “Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız” dedi.


Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nun bazı velilerinin, özel eğitim sınıflarındaki otizmli öğrencilere karşı eylem yaptığını üzülerek öğrendiklerini kaydeden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Otizmli çocukların, kendi çocukları ile aynı okulda öğretim görmelerine karşı çıkan velileri, öncelikle kınıyoruz. Tüm çocuklarımızın çok değerli olduğunu, insanların hiçbir sınıflandırmaya tabi tutulmadan ve ötekileştirilmeden bir arada yaşayabilme arzusu ve erdeminin ancak okul sıralarında kazandırılabileceğini, böylesine hassas bir konuda ayrımcılık yapmanın, toplumda derin tahribatlara yol açacağını hatırlatıyor, tüm okullarda otizmli çocuklarımızın eğitimi için gerekli şartların sağlanarak, ayrımcılığa yol açan her türlü uygulamaya son verilmesi gereğinin altını çiziyor ve tüm çocuklarımızın toplumumuzun bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.


Yaşanan bu üzücü olayla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan soruşturma sonucunu beklemekle birlikte, bu olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Unutulmamalıdır ki, otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız.” diye konuştu.

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