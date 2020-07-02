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Baro Başkanı Aktürk: “Sivas Madımak Oteli katliamının 27. yılında yitirdiğimiz 37 canı saygıyla anıyoruz”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Sivas Madımak Oteli katliamının 27.

yılında yitirdiğimiz 37 canı saygıyla anıyoruz” dedi.


Aktürk, yayınladığı mesajda; “2 Temmuz 1993'de Sivas'ta meydana gelen elim olay, hepimizin ortak acısıdır. Sivas Madımak Oteli Katliamının 27. yılında yitirdiğimiz 37 canı saygıyla anıyoruz. Bu katliamı yapanları bir kez daha nefretle kınıyoruz. Aziz milletimizi bölmekten, ayrıştırmaktan başka amacı olmayan böyle üzücü olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Hiçbir güç birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Sivas'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.” ifadelerinde yer verdi.

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