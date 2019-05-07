Baro Başkanı Aktürk, Türkiye Barolar Birliği 35. Olağan Genel Kuruluna katıldı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Samsun'da gerçekleşen Türkiye Barolar Birliği 35. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 35. Olağan Mali Genel Kurulu, 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun'da yapıldı. Kurtuluş adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında, Samsun‘da gerçekleştirilen 35. Olağan Mali Genel Kurulda, Erzincan'ı Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, TBB delegeleri Avukat Mustafa Çağatay Çağan ve Avukat Ahmet Cavit Bayraktar temsil etti.

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun toplantıyı başlatmasının ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Divanın oluşumunun ardından, Milli Mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler, gaziler ile meslek şehitleri ve yargı şehitlerin anısına bir dakikalık Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Feyzioğlu'nun TBB faaliyetlerine ilişkin sunumunun ardından 2017-2019 yılları çalışma raporu üzerine müzakerelere geçildi.

Toplantıda yapılan oylama sonucunda, Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başkanlığındaki TBB Yönetimi Genel Kurul üyeleri tarafından ibra edildi.

TBB 35. Olağan Mali Genel Kurulu, Birlik Başkanı Feyzioğlu'nun kapanış konuşması ile sona erdi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, misafirperverliği adına Samsun Barosu'na ve Başkanı Kerami Gürbüz'e teşekkür etti.