Baro Başkanı Aktürk, Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği AİHM çalışma ziyaretine katıldı

Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Türkiye Barolar Birliği tarafından Strazburg'da AİHM ve Avrupa Konseyi nezdinde düzenlenen çalışma ve bilgilendirme ziyaretine, TBB yetkilileri ve 25 Baro Başkanı ile birlikte katıldı.

23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çalışma ziyareti kapsamında heyet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairede “M.N ve Diğerleri - Belçika (Başvuru No: 3599/18)” dava dosyasının (Suriyeli bir ailenin vize başvurusunun reddi nedeniyle Belçika Devletinin yargılandığı) duruşmasına katıldı.

Duruşmanın akabinde aynı gün Avrupa Konseyi Merkez Binasında Türkiye Barolar Birliği Heyeti için çeşitli sunumlar yapıldı.

“Ziyaret ufuk açıcıydı”

Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Erzincan'ı temsilen çalışma ziyaretinde yer aldı.

Baro Başkanı Aktürk, yapılan programın verimli olduğunu belirterek, “Çalışma ziyaretimizde özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile belirlenen evrensel hukuk kuralları, haklar ve özgürlükler bağlamında ufuk açıcı oldu.

AHİM Büyük Daire Duruşmasındaki ilgi ve dikkatleri, iddia ve savunma pratikleri, Türkiye Masasında görevli üç Türk uzman arkadaşımızın, pratik ve teorik ağırlık dengesini çok iyi ayarladıkları uzun süren sunumlarına, soru ve değerlendirmeleriyle yaptıkları katkılar, çok anlamlı ve önemliydi.

Ayrıca ülke olarak yargı yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma usulleri hakkında bizzat Büyük Dairede yapılan duruşma da bize katkı sağladı. Çalışma ziyareti kapsamında ülkemizi temsilen AİHM'de ve Avrupa Konseyinde görev yapan hukukçularımızla ve diğer yetkililerle de görüşüldü.

TBB tarafından organize edilen Strasbourg çalışma ziyareti kapsamında; Avrupa Konseyinin Agora binasında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Müdürü Cristophe Poirel, İnsan Hakları Komiserliği danışmanı Claudia Lam, İnsan Hakları Mahkemesi Birim Başkanları Civan Turmangil ve Atilla Nalbant ile Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı tarafından heyete yönelik sunum yapıldı. Toplantının soru cevap kısmında, yargılama süreçlerinde yaşanan hak ihlalleri sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerinde duruldu. AİHM'in çalışma düzeni ve AİHM kararlarının infazıyla ilgili sorunlar dile getirildi” dedi.