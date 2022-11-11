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Baroda 100'e yakın stajyer avukata ilk staj dersi verildi

Erzincan Barosunda 100’e yakın stajyer avukata ilk staj dersi verildi.

Erzincan Barosunda 100'e yakın stajyer avukata ilk staj dersi verildi.


Erzincan Barosu yeni dönemin ilk staj eğitim toplantısını gerçekleştirdi. Tanışma, görüş alışverişi ve yapılacak staj eğitim programlarının planlaması konuları gündemi oluşturdu.


Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu staj eğitim toplantısın da, 100'e yakın stajyer avukata ilk staj dersi verildi.


Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, katılım sağlayan, katkı veren herkese teşekkür etti.

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