Baroda "Ceza Muhakemesinde Müdafilik/Vekillik" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi

Erzincan Barosunda "Ceza Muhakemesinde Müdafilik/Vekillik" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Avukat Naim Karakaya'nın sunumu eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Barodan yapılan açıklamada, “Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Avukat Naim Karakaya'ya teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır” denildi.