Baroda “Mülteci Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi

Arif Erkut Özkan ile Avukat Sibel Şat Durkal'ın sunumları eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Barodan yapılan açıklamada, “Baromuzun ev sahipliğinde, Mülteci Hukuku konulu meslek içi eğitim seminerini yoğun katılımı ile gerçekleştirdik. Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel Esasları, 6458 sayılı Kanun Uygulamaları, Sınır Dışı Kararları, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri, Mahkeme Kararları ve Mülteci Hukukunda avukatların karşılaştıkları problemler detaylı olarak katılımcılara aktarıldı. Güzel sunum ve verdiği kıymetli bilgiler için Arif Erkut Özkan ile Avukat Sibel Şat Durkal'a teşekkür ederiz.” denildi.