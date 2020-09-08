Barodan avukatlara adli yıl hediyesi

Erzincan Barosu'nca avukatlar için hazırlanan adli yıl hediyeleri ulaştırılmaya başlandı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, yeni adli yılın açılmasıyla birlikte meslektaşları için bazı hediyeler hazırladıklarını ve ulaştırmaya başladıklarını ifade ederek, “Meslektaşlarımızın isimlerine özel hazırlattığımız cübbeler, baromuz isim ve logosuyla bastırdığımız 5 adet kitap, emekli Hakim Veysel Gültaş'ın Davalarla İlgili Dilekçe Örneklerı adlı kitabı, Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Hüseyin Tuztaş'ın trafik kazalarından doğan cismani zararlar ve tazmini ile ticari defterlerin ibrazı ve delil olması adlı kitaplar, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hukuk Genel Kurul Üyesi Hikmet Kanık'ın kira hukukunda güncel sorunlar adlı kitabı, avukatlık kanunu ve ilgili mevzuat adlı kanunu, dezenfektan ve bir kutu maskeden oluşan adli yıl hediyelerimiz baroya gelmenize gerek kalmadan çalışanlarımızca tarafınıza ulaştırılacaktır. İyi günlerde kullanmanız dileklerimizle, yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.