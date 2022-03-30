Barodan “İnfaz Hukuku” konulu seminer

Erzincan Barosunun ev sahipliğinde "İnfaz Hukuku" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılımla gerçekleşti.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, Baro Başkanı Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatlar seminerde katılımcılar arasında yer aldı.

Seminerde; infaz hukukunun temel esasları, infazın şartları ve cezalar, hükümlünün hak ve yükümlülükleri, infaz kurumlarında uygulanacak rejim, düzen ve güvenlik; özel infaz rejimleri, koşullu salı verme oranları, denetimli serbestlik, müddetname hesaplama, adli sicil kaydı okuma, 7242 sayılı kanunun getirdikleri; Yargıtay uygulamaları ve güncel konular ile birlikte katılımcılara aktarıldı.

Baro Başkanı Aktürk, sunumu ve paylaştığı bilgiler için Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay'a teşekkür etti.

Aktürk, “Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır.” dedi.