Barodan meslek içi eğitim semineri

Erzincan Barosu ev sahipliğinde "Kat Mülkiyeti Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Erzincan Barosu tarafından düzenlenen seminerde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamaları, ortak alanlar, merkezi ısıtma sistemi, 25 ve 33. madde uygulamaları, arsa payı, ortak giderler, genel kurullar, yönetim planı, dava ve talip işleri, kentsel dönüşüm, yapı kullanım belgesi ve kooperatif hukuku konularından bahsedildi. Toplamda 216 avukatın katıldığı eğitim seminerlerinde, Av. M. Şeref Kısacık ve Av. Özlem Kaya'ya sunumu ve paylaştığı bilgiler için teşekkür eden Baro Başkanı Adem Aktürk, "Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır" dedi.