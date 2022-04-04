İhlas Haber Ajansı

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Barut, 50 kiloda büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Üniversite öğrenimini Erzincan’da sürdüren Tuncelili sporcu Erivan Barut, 50 kiloda büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversite öğrenimini Erzincan'da sürdüren Tuncelili sporcu Erivan Barut, 50 kiloda büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.


Geçtiğimiz ay Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda Ermeni, Polonyalı, İtalyan ve Hırvat rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 gün süren Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda da 50 kiloda büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.


Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Öğretmenlik Bölümü öğrencisi Erivan Barut'un başarısı Erzincan'da takdirle karşılandı.

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