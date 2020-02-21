Başarı halkaları projesi devam ediyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim vizyonu hedefleri çerçevesinde öğrencilere terbiye boyutunda şahsiyet kazandırmayı amaçlayan "Başarı Halkaları Projesi" toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 eğitim vizyonu hedefleri kapsamında okullar arasındaki talim temelli nitelik farkını paylaşım ekseninde azaltmayı, öğrencilere terbiye boyutunda şahsiyet kazandırmayı amaçlayan "Başarı Halkaları Projesi" toplantısı Erzincan Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Başarı halkası Projelerinin ortaöğretim kurumlarında 3 yıl süreyle başladığını kaydetti.

“Okul birimi şartlar dahilinde olabildiğince özerkleştirilerek şahsiyet bulmalıdır”

Eğitim sisteminde tüm iyileştirmelere yönelik politika, strateji ve eylemlerin başarı kazanmasında en temel birimlerin sınıf ve okul olduğunu vurgulayan Gün, konuşmasına şöyle devam etti:

“TYT - AYT sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinde; şu anda neredesiniz, ne olmak istiyorsunuz, orada olmak için ne yapmalısınız sorularına cevap bulmak amacıyla öğrenci koçlarının yanı sıra sayısal-eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında il çapında görevlendirilen 47 branş öğretmeni ve 10 rehber öğretmen öğrencilerle buluşturulacak. 24-25-26 şubat tarihlerinde 9 lisede planlanan programı sunacaklardır. Bu sayede bin öğrenciye eğitimler verilecektir. Çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu, ailenin sıhhati, toplumun huzuru, ülkemizin refahı ve evrensel anlamda insan onuru ortak paydasında buluşabilmemiz için bakanlığımızca hazırlanan 2023 eğitim vizyonu, orta vadede kalite konusunda bir atılımı hedeflemektedir.

Bu bağlamda eğitim sisteminde tüm iyileştirmelere yönelik politika, strateji ve eylemlerin başarı kazanmasında, en temel birimler sınıf ve okuldur. Okulların ise eğitim sistemimizin içinde bulundukları il, ilçe ve muhitin öncelikleri doğrultusunda amaçlara sahip olmaları ve bu amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini düzenlemeleri, sistemin bütününde iyileşme sağlamanın ön koşuludur. Okul birimi şartlar dahilinde olabildiğince özerkleştirilerek şahsiyet bulmalıdır. Okul, çağın ihtiyaçlarına uygun gerçek kimliğini bulduğunda o kurumda ekip olma, üretme ve insanlık bilinci artacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2023 eğitim vizyonu hedefleri çerçevesinde okullar arasında ki talim temelli nitelik farkını paylaşım ekseninde azaltmayı, öğrencilere terbiye boyutunda şahsiyet kazandırmayı amaçlayan Başarı Halkaları Projesi hazırlanmıştır."