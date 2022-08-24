Başarılı çalışmalara imza atan Kaymakam Kaykaç, Refahiye'ye veda etti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan ve başarılı çalışmalara imza atan, son kararnameyle İzmir Karaburun Kaymakamı olarak atanan Eyüp Kaykaç, ilçe halkının katılımıyla gerçekleşen programla veda etti.

İlçede kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşları ziyaret edip akşam saatlerinde düzenlenen veda yemeğinde de duygulu anlar yaşanmasına neden olan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, yeni yerinde göreve başlamak üzere Refahiye'ye veda etti.

Düzenlenen veda programına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Bülent Yıldırım, muhtarlar ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Kaymakam Eyüp Kaykaç, yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Refahiyeliler. 20 Ağustos 2019 tarihinde büyük bir heyecanla başladığım ve o tarihten itibaren geçen 3 yıllık süreçte her güne ayrı anılar sığdırdığım Refahiye Kaymakamlık görevine veda vakti geldi. Cumhurbaşkanlığımızın yayımlamış olduğu kararnameyle artık bundan sonra İzmir/Karaburun Kaymakamı olarak görevime devam edeceğim. Göreve geldiğim ilk günden itibaren devletimizin verdiği yetkiler ışığında yorulmadan, büyük bir çalışma aşkı ve azmi ile sizlere en iyi hizmeti verebilme gayreti içerisinde oldum. Devletin şefkatli elini ve vatandaşa dokunan yüzünü hissettirebilmek için Refahiye'nin her bir köşesini ziyaret ederek, sizlerle kucaklaşmaya çalıştım.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kaymakamı olarak bu ülkeye hizmet etme imkanını bana sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu toprakların yetiştirdiği son Başbakanımız Binali Yıldırım beyfendiye, saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım'a ve Yıldırım ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Refahiye'de görev yaptığım süre boyunca kendimi bu şehrin evladı gibi görüp öyle çalıştım. Baba yurdum olarak gördüğüm bu topraklara hizmetkar olabilmeyi bana nasip eden rabbime şükrediyorum. Refahiye'de gerçekleşen her başarılı çalışmanın ardında Binali Yıldırım beyfendinin destekleri ile birlik ve beraberlik yatıyor. Bu uyumlu çalışmalarda beraber çalıştığımız Milletvekillerimiz Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanımız Çakmak Paçaçı'ya, il genel meclisi üyelerimize, meslek ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerimize, siyasi parti başkan ve yönetimlerine, kalpleri hökümet için atan tüm hemşeri dernek başkanları ve yönetimine, kurum müdürlerimize, iş adamlarımıza, kamu görevlilerimize, hayırseverlerimize, muhtarlarımıza, mesai arkadaşlarıma velhasılı beni bağrına basan tüm Hökümetli hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Gönül isterdi ki sizlerle ayrı ayrı vedalaşabilelim ama zamanımın kısıtlı olmasından dolayı anlayışınıza sığınıyorum. Ancak, sizlerle olan gönül bağımızın ve muhabbetimizin tezahürü olarak, İzmir/Karaburun Kaymakamlığı görevim boyunca siz değerli hemşehrilerimize her zaman kapımızın sonuna kadar açık olacağının bilinmesini isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Refahiyeli hemşerilerime arz-ı veda ederken, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dualarınızı bekliyorum. Allaha emanet olunuz.”

Öte yandan Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı'da Kaymakam Kaykaç ile bir fotoğraf paylaşarak vedasında Abdurrahim Karakoç'un dizelerine yer verdi:

“Yolun açık olsun kardeşim. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz.

Hak bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Makamlar tıpkı vedalar gibidir. Güle güle gidiniz”