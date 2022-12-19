'Başbağlar Katliamı' davasında ikinci duruşma görüldü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 vatandaşın PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü "Başbağlar Katliamı" ile ilgili 20'si firari 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesi olayıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Katliamda sorumluluğu bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer aldı. Soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkartılan sanıkların ikinci duruşması Erzincan Adliyesinde bugün görüldü. Duruşma öncesi adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları Kadir Kartal hazır bulundu. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T. ile tanık H.B., İstanbul Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kimlik tespitinin ardından mağdurların dinlenmesi ile duruşmaya devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan S.T.'nin adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Mart 2023 günü saat 14.00'e erteledi.

Öte yandan, İstanbul'dan duruşmaya katılmak için Erzincan'a uçakla gelecek olan mağdurlardan 23 kişi ve yakınları hava muhalefeti nedeniyle Erzurum Havaalanı'na indi. Bir süre havaalanında bekleyen 23 kişi duruşmaya katılamadı. Duruşma sonrası Erzincan Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Avukat Kadir Kartal, “Maalesef bugün yine kimlikleri belirlenmiş sanıklar henüz yakalanamadılar. Bunlar terörist. Bir köyü tarumar ettiler. 33 kişiyi vahşice, canavarca, kansızca, hayasızca şehit ettiler. Dolayısıyla bu kan yerde kalamaz. Herkese sesleniyorum, sanıkların derhal yakalanarak davanın biran önce sona ermesini talep ediyorum” dedi.

Katliamdan yaralı olarak kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar ise, “Başbağlar davası biraz önce Kadir Bey'in ifade ettiği gibi hiçbir sonuca ulaşmadan devam ediyor. Yakalanması gereken sanıklar ortada yok. İfade vermesi gereken, adli kontrol şartıyla serbest kalmış olan kişi inkar ediyor. Özellikle bunların uzaktan bağlanmasını biz istemiyoruz. Gelsinler söyleyeceklerini bizim yüzümüze söylesinler. Biz de dinleyelim. Uzaktan konuşmasınlar. Özellikle bunu istiyorum” diye konuştu.

Başbağlar'da neler oldu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı şehre 150 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyünü 5 Temmuz 1993'te basıp bir saatten uzun bir süre PKK propagandası yapan bir grup, daha sonra 28 erkeği kurşuna dizdi. Aralarında kadınların da olduğu 5 kişi de sığındıkları evlerin ateşe verilmesiyle yakılarak öldürüldü. Köydeki evlerin büyük bölümü, köy okulu, köy camisi ve halkevi de ateşe verildi. Saldırı sırasında köyün telefon ve elektrik hatları kesildi. Olay, komşu köydekilerin haber vermesiyle ortaya çıktı.