Başhekim Kuyrukluyıldız, afet uzmanlarını ağırladı

Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, makamında afet konusunda uzman hekimleri ağırlayarak bilgi alış verişinde bulundu.

Erzincan Kent Konseyi tarafından bugün akşam saatlerinde düzenlenecek olan “Deprem ve Yaşamak” adlı panele panelist olarak katılmak üzere Erzincan'a gelen Acil Tıp Uzmanı, Afet ve Acil Tıp Derneği Başkanı Prof.Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik, AKUT Kurucu Başkanı Doç.Dr. Mustafa Feridun Çelikmen, Erzincan Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal ve beraberindekiler Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a ziyarette bulundular.

Kuyrukluyıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek muhtemel bir deprem durumunda neler yapılması gerektiği hususunda fikir alış verişinde bulundu.

Ziyarette bir açıklamada bulunan AKUT Kurucu Başkanı Doç.Dr. Mustafa Feridun Çelikmen, “Erzincan'da oturan herkes yerin 7 kilometre altına giden minimum bir yarığın üzerinde yaşadığını bilecek” dedi.

Ovaya kurulan Erzincan'ın zemininin oldukça riskli olduğunu, inşaatlarda dere kumu kullanılmasını da doğru bulmadığını belirten Doç.Dr. Mustafa Feridun Çelikmen, “Erzincan içinde şunları söyleyeyim. Erzincan'da oturan herkes yerin 7 bin metre 7 kilometre altına giden minimum bir yarığın üzerinde kırığın üzerinde yaşadığını bilecek. Özellikle ova kesiminde tektonik oluşum zamanlarında bu hareketlenme sonucunda toprak o kadar verimli hale gelmiş ki aynı Amik ovası gibi. Deprem olduğu zamanda işte bu hale geliyor. Buraya yapılan her binanın, her atılan betonarmenin, çadır dışında her yapının çok iyi denetlenmesi lazım. Çok iyi yapanlar tarafından işlenmesi lazım. Yarın burada çolum çocuğum konum komşum, sattıysa binayı eğer kimse alan bunların mezar olacağını kafasına kazıması lazım. Yoksa baştan kaybederiz. Arama kurtarma yaraya sadece mehlem. Erzincan için de geçerli. Benim gördüğüm şu. Ova olan her yerde on kere düşünmek lazım bina yaparken. Mümkün ise yamaçlara çıkmak lazım. Bunu niye söylüyorum. Hatay'da kenar mahalleleri de gezdik. Amik ovasında, Asi nehrinin kenarında taş taşın üstünde kalmamış ama yukarılarda çok daha mütevazi çok daha eski evler duruyor, çatlak yok. Kayalık zeminler olduğu için. Erzincan için de güvenli kenarlara yükselmek lazım. Fay hattından uzakta. Ovaya mümkün oldukça az bina yapmak lazım. Çünkü yine örnek vereyim Malatya'da Yeşilyurt'ta villalar bir iki kat gidin görün yerle bir olmuş durumda. Siz binada ödün verirseniz yapı standartlarında, denetlemezseniz, zemini kötü seçerseniz hiçbir şansımız yok yani.” ifadelerine yer verdi.