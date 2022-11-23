Başhekim Kuyrukluyıldız, hastane personelinin talep ve isteklerini dinledi

Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, sendika temsilcileri ve hastanede görevli bilgi işlem personeli ile bir araya geldi.

Hastanenin konferans salonunda, personel ile bir araya gelen Başhekim Kuyrukluyıldız, talep ve istekleri dinledi. Personel ile tek tek görüşerek taleplerini dinleyen Başhekimimiz Kuyrukluyıldız, “Sağlık sistemimizin vazgeçilmezleri arasında yer alan, her türlü zorluklara rağmen sabır ve özveri ile görevi icra eden, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın hastanemizden daima memnun ve mutlu ayrılması için hep birlikte daha iyi çözümler üretmeliyiz. İşini severek ve içinden gelerek yapanlar her zaman kaliteli işler yapmış ve topluma daha faydalı olmuşlardır. Bu sebeple işimize sımsıkı sarılmalı ve hastalarımızın hastanemizden çok daha memnun ayrılmasını sağlamalıyız” diye konuştu.