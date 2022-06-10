Başhekim olarak atanan Doç. Dr. Kuyrukluyıldız, göreve başladı

Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından istifası alınan Orhan Çimen'in yerine Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız atandı. Görevi tebliğ edilen Kuyrukluyıldız, bugün göreve başladı.

Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız kimdir?

14 Haziran 1978 Erzincan doğumlu olan Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, ilk ve ortaöğretimini yine Erzincan'da tamamladı. 1996 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Kuyrukluyıldız 2001 yılında mezun oldu. 2001 yılının kasım ayı içerisinde Erzincan Kavakyolu Sağlık Ocağı'nda Pratisyen Hekimi olarak göreve başladı. 2004 yılına kadar sırasıyla Merkez Dörtyol Sağlık Ocağı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde çeşitli idari görevlerde bulundu. 2004 yılının şubat ayında uzmanlık sınavını kazanan Kuyrukluyıldız, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümüne başladı. 2008 yılında Anestezi Uzmanı olarak mecburi görevini Erzincan Devlet Hastanesi'nde yapan Doç. Dr. Kuyrukluyıldız, 2008-2009 yılları arasında askerlik görevini Gelibolu Askeri Hastanesi'nde Asteğmen olarak yaptı. 2009 yılında tekrar Devlet Hastanesi'nde görevine başlayan Kuyrukluyıldız, 2012 yılında Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılından itibaren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız 10 Haziran 2022 tarihi itibariyle Başhekim olarak göreve atandı. Dr. Kuyrukluyıldız evli ve 2 çocuk babasıdır.