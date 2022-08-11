İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Basın Kartı Komisyonu toplandı

Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.


Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.