Başkan Aksun: “Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK'lı katiller tarafından gerçekleştirilen katliamın acısını ilk gün ki gibi yüreklerimizde yaşıyoruz”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başbağlar katliamının yıldönümünde bir mesaj yayımlayarak, “Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK'lı katiller tarafından gerçekleştirilen katliamın acısını ilk gün ki gibi yüreklerimizde yaşıyoruz” dedi.

Bekir Aksun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erzincan'ımızın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK'lı katiller tarafından gerçekleştirilen katliamın acısını ilk gün ki gibi yüreklerimizde yaşıyoruz. Kara gecede 28 vatandaşımız kurşuna dizilerek, 5 vatandaşımızda ateşe verilen evlerde hayatını kaybetti. 5 Temmuz'un ardından Başbağlar'da 33 şehit, 30 dul kadın, 100'e yakın yetim çocuk kaldı.

İnsanlık tarihine kara bir sayfa, kara bir gün olarak geçen Başbağlar katliamı ile birlikte terör en aşağılık yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliğine göz diken hain odaklar Başbağlar'da da kardeşlik hukukumuzu bozmaya yeltenmiş olsa da Aziz milletimiz yaşanan büyük acılara rağmen bu oyunlara gelmedi. Biliyoruz ki farklı zaman dilimlerinde, farklı tarihlerde bu ülkeyi parçalamak isteyenler asla emellerine ulaşamadı ve ulaşamayacaktır. 28 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur. Her karışına kanını, canını feda etmiş şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu toprakların neferi olan bir milletiz biz. Biz bir ölürsek bin diriliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle bu menfur katliamın mağdurlarına sabır, kaybettiğimiz canlara ise Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın”