Başkan Aksun, Çarşı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Aksun düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşlarla ile bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye tarafından "Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan mahalle toplantıların 19'ncusu Çarşı Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, eşi Ürküş Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ayaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, Çarşı Mahallesi Muhtarı Selçuk Çakmak ve mahalle halkı katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.

Programda konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur Çarşı mahallesinde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi.

Çarşı Mahallesi Muhtarı Selçuk Çakmak ise konuşmasında; Mahallesinde yapılmasını istediği işler hakkında isteklerini anlatarak, toplantının yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksun'a da teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun konuşmasında şunları ifade etti; “Erzincan için ne yapsak azdır. Erzincan'ımız kıymetli, değerli bir şehir. Her defasında da ifade ediyoruz Erzincan hizmetin en iyisini, insanımız hizmetin en kalitelisini hak ediyor.”

Belediye Başkanı Bekir Aksun'un konuşmasının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Mahalle halkının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar.

Programın son bölümünde ise Çarşı Mahallesi Muhtarı Selçuk Çakmak, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.