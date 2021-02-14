İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aksun Covid-19 aşısı oldu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.


Covid-19 aşısını yaptırmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Aksun'u İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik karşıladı.


Başkan Aksun burada yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlatılan aşı uygulamasına sıramın gelmesiyle birlikte bende katılarak Covid-19 aşısını yaptırdım. Vatandaşlarımızdan da ricam kendileri için belirlenen tarihlerle de gelip aşılarını yaptırsınlar, aşı konusunda asla endişe duymasınlar. İnşallah bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız. Bu vesileyle büyük fedakarlıklar göstererek görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.