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Başkan Aksun, Gölcük ve Hamidiye Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mahalle toplantılarına Kavakyolu Yerleşkesi, Gölcük ve Hamidiye Mahalleleri ile devam etti.


Erzincan Belediyesi tarafından "Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan Mahalle toplantıların 21'ncisi Kavakyolu Yerleşkesi, Gölcük ve Hamidiye Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Org. Selahattin Demircioğlu Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.


Kavakyolu Yerleşkesi, Gölcük Mahallesi Muhtarı Gürsel Doğan ve Hamidiye Mahallesi Muhtarı Yakup Türkoğlu konuşmalarında; Mahallelerinde yapılmasını istedikleri işler hakkında isteklerini anlattı.


Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Kavakyolu Yerleşkemizin Gölcük ve Hamidiye Mahallesisin sakinleri ile buluştuk. Erzincan'a bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımları görselde sunduk. Bunlarla ilgili daha yapılacak birçok işin olduğunu hemşerilerimiz ile bir araya geldiğimizde istişare ettik ve bugünde Kavakyolulu hemşerilerimle ne yapabilirizi istişare etmek için buradayız.” dedi.

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